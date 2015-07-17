Члены ВСК по расследованию обстоятельств конфликта в Мукачево скоро могут выехать на место - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

На вопрос, когда будет представлен отчет ВСК относительно событий в Мукачево, Ляшко ответил, что отчет ожидался сегодня, но, “как мы понимаем, его не будет”.

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“Депутаты, насколько мне известно из информации Игоря Мусійчука, который от фракции Радикальной партии работает в этой комиссии, они в ближайшее время собираются поехать на Закарпатье для того, чтобы на месте выяснять ситуацию”, - сказал Ляшко.

По его словам, накануне состоялось заседание ВСК, которая “накопала достаточно материалов”. “Насколько я проинформирован, уже собранные Временной следственной комиссией материалы свидетельствуют о масштабной коррупции, о масштабной контрабанде, о масштабных злоупотреблениях”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта в Закарпатской области.

Председателем ВСК определено народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука.

В состав комиссии вошли: от «Блока Петра Порошенко» - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерев и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Взаимопомощи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.