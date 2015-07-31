Скандальный депутат Ланьо вернулся в Украину - СМИ

По неофициальной информации, Михаил Ланьо провел около недели в Италии на море вместе с семьей, передает Mukachevo.net.

Туда он уехал 22 июля, оставив Украину со второй попытки. Первая, которая произошла 17 июля, была неудачной.

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"Эту информацию сообщил ряд местных СМИ со ссылкой на депутата лично", - отметило издание, отметив, что позже эту информацию подтвердили в окружении Ланьо.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.