Боевики планируют захватить весь Донбасс с помощью местных выборов - источник в АП

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на источник в Администрации президента Петра Порошенко.

"Руководители «ДНР» и «ЛНР», несмотря на свои заявления, хотят провести выборы одновременно со всей Украиной, 25 октября, чтобы в случае реинтеграции (оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, - ред.) получить уже законную власть над всем Донбассом, а не только над его малой частью, которая сегодня находится под их контролем", - отметил собеседник издания.

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"Сейчас мы пытаемся помешать этим планам", — добавил он.

Кроме того, по словам источника, именно в этом заключается причина того, что закон о местных выборах, принятый Верховной Радой 17 июля, до сих пор не подписан президентом.