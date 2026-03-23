500-летний корабль с сокровищами нашли под песками пустыни: внутри золото и тайны

Случайная находка привела к открытию, которое историки уже называют "капсулой времени" XVI века.

Первая улика не была похожа на сокровище. В апреле 2008 года на строго охраняемой территории алмазного рудника U-60 в Намибии геолог заметил нечто, напоминающее округлый камень, наполовину скрытый в песке. Это оказался медный слиток с клеймом в виде трезубца, принадлежащим банковской семье Фуггеров.

Этот странный кусок металла появился в одном из самых неподходящих мест для исследования кораблекрушений: в Шперргебите – запретной алмазной зоне на южном побережье Намибии, недалеко от Оранжевой реки. Побережье здесь суровое, ветреное и изолированное. Оно также настолько строго ограничено для посещения, что мародеры никогда не очищали это место, пишет The Daily Galaxy.

По мере удаления песка земля начала выдавать один объект за другим. Медные слитки. Слоновая кость. Оружие. Навигационные инструменты. Затем появился груз, который ясно дал понять, что это не обычное крушение: более 2000 золотых монет, причем большая часть чеканки была испанской, а не португальской.

Только после этого медленного раскрытия сложилась общая картина. Исследователи идентифицировали обломки как Bom Jesus ("Добрый Иисус") – португальское нау (корабль), которое вышло из Лиссабона 7 марта 1533 года и бесследно исчезло на пути к торговым маршрутам Индийского океана.

Португальский корабль с грузом, вызвавшим вопросы

Идентификация не основывалась на одном лишь ярком объекте. Она выросла из того, как сошлись несколько улик. На некоторых португальских монетах было изображение Жуана III, и они могли быть отчеканены только между 1525 и 1538 годами, что помещало крушение в узкое историческое окно.

Груз рассказывал свою историю. Этот корабль не возвращался домой, груженный специями и азиатскими товарами. Он направлялся вовне, везя металл и деньги для закупки ценных продуктов дальше на востоке. Это имело смысл для судна, покидающего Португалию в рамках торговой системы Estado da Índia, но одна часть находки все же выглядела странно: около 70% золотых монет были испанскими "экселентес".

Эта деталь заставила историка Алешандре Монтейру обратиться к архивам. Он нашел королевское письмо от 13 февраля 1533 года, свидетельствующее о том, что Жуан III отправил рыцаря в Севилью для сбора 20 000 золотых крузадо у испанских инвесторов, участвовавших в финансировании индийского флота. Внезапно испанская монета перестала выглядеть неуместно. Она стала доказательством того, как международные деньги помогали развивать морскую империю Португалии.

Берег погубил корабль и защитил его

Та самая береговая линия, которая погубила судно, возможно, стала и причиной его сохранности. Исследователи полагают, что корабль был отогнан на север плохой погодой и разбился о скалы примерно в 150 метрах от берега. Часть кормы, судя по всему, отломилась, высыпав тяжелый груз в прибой.

Этот вес, возможно, удержал обломки на месте. Археолог Бруно Верц утверждает, что масса меди помогла остановить размывание останков на протяжении веков. Вместо того чтобы рассеяться по Атлантике, корабль оказался заперт под зыбучими прибрежными песками.

Результатом стала необычайная сохранность. Археологи извлекли 22 тонны медных слитков, а также слоновую кость, оружие, древесину и инструменты. С места раскопок также было поднято почти 23 килограмма золотых монет. Для судна, датируемого началом XVI века, это было необычайно нетронутое поле груза.

Почему название Bom Jesus подходит

Даже с учетом груза и монет идентифицировать корабль XVI века сложно. Португалия потеряла большую часть своего морского архива во время лиссабонского землетрясения, цунами и пожара 1755 года, включая записи, хранившиеся в Casa da Índia. Это уничтожение стерло большую часть бумажных следов, которые ученые обычно используют.

Вместо этого исследователям пришлось работать с фрагментами из сохранившихся источников, таких как Relações das Armadas и Memória das Armadas. Эти записи указывают на одно судно, потерянное в тот период у берегов Намибии: Bom Jesus. Одна иллюстрация даже помещает слова "Bom Jesus" рядом со словом "perdido", что означает "потерян".

Это не делает идентификацию абсолютной истиной, но делает аргументацию необычайно сильной. Маршрут, дата, груз и монетные свидетельства – все указывает в одном направлении.

Кораблекрушение внутри алмазного рудника

Сами раскопки были столь же необычны, как и само судно. В 2008 и 2009 годах команды работали на участке, лежащем примерно в 6 метрах ниже уровня моря, защищенном земляной стеной, сдерживающей Атлантику. Это были не открытые раскопки на пляже, а контролируемая операция внутри действующей алмазной концессии.

Горные работы вокруг обломков были приостановлены, пока археологи заходили через Namdeb – совместное предприятие De Beers и правительства Намибии. Служба безопасности алмазной отрасли помогла сохранить корабль, который был скрыт почти пять веков. Одним из центральных деятелей работы был доктор Дитер Ноли, главный археолог и советник Namdeb.

В песке сохранилось не только сокровище

При всем внимании к золоту, некоторые из самых пронзительных свидетельств были гораздо меньше. Археологи нашли кости пальцев ног внутри туфли, зажатой под бревнами. Других человеческих останков было обнаружено очень мало.

Это отсутствие заставило исследователей думать, что многие люди на борту могли добраться до суши живыми. Корабль, вероятно, перевозил около 300 человек, включая моряков, солдат, торговцев, священников, дворян и порабощенных людей. Что случилось с ними после крушения, остается неясным, хотя близлежащая Оранжевая река могла предложить источник пресной воды.

Согласно конвенции ЮНЕСКО 2001 года, подводное культурное наследие включает корабли и артефакты, находящиеся под водой не менее 100 лет. Намибийская находка соответствует этому определению, но её важность выходит за рамки юридической классификации. Она сохранила редкий снимок путешествия 1533 года и торгового мира, который отправил его в опасные воды.

