Трамп может 'наказать' ЕС за отказ от помощи в Иране, лишив Украину поддержки, - Politico

Самый большой страх ЕС в том, что война Трампа в Иране заставит его бросить Украину.

Самый большой страх европейских лидеров заключается в том, что война Дональда Трампа в Иране заставит его бросить Украину. В ЕС опасаются, что президент США может принять ответные меры против европейских союзников за отказ от его просьб о помощи на Ближнем Востоке, прежде всего, прекратив оставшуюся помощь США Киеву, пишет Politico, ссылаясь на свои источники.

В последние дни Трамп неоднократно критиковал Европу за отказ в помощи на Ближнем Востоке и прямо связал продолжение участия США в НАТО с этим конфликтом. Также Москва предложила Вашингтону сделку, согласно которой Кремль прекратит делиться разведывательной информацией с Ираном, если Вашингтон прекратит поставлять Украине информацию о России. И хотя США отклонили это предложение, сам факт указывает на возможный компромисс между участием США в делах Украины и Ближнего Востока.

Ракеты как конфеты

Правительства обеспокоены тем, что война в Иране расходует ракеты и зенитные боеприпасы, необходимые Киеву для защиты от России, заявили Politico четыре дипломата ЕС.

"Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по прихоти прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск [что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США]", – сказал один из дипломатов.

Второй дипломат также указал на риск того, что Ближний Восток отвлекает внимание от Украины.

"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, в то время как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросают Украину на произвол судьбы", – добавил дипломат.

Устранение последствий

Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, активизируют усилия, чтобы показать свою поддержку цели президента США по освобождению Ормузского пролива.

Рютте открыто хвалил усилия Трампа и назвал уничтожение военного потенциала Ирана США и Израилем "очень важным", связав это с "европейской безопасностью". В свою очередь Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция поможет очистить пролив, когда позволят условия.

Премьер Британии был главным организатором заявления, подписанного семью странами ЕС и союзными странами, в котором они выразили свою "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив". На вопрос о цели этого заявления, один из дипломатов ответил: "Это часть тех же усилий. Нам нужно показать Трампу, что мы активно участвуем в событиях на Ближнем Востоке. Это в наших интересах, но также и в интересах Украины".

По его словам, в отношении Трампа, "видимость имеет значение – иногда больше, чем суть".

Европа и война в Украине

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Европа может помочь Трампу в вопросе Ирана в обмен на поддержку Украины.

При этом его прогнозы мира в Украине стали намного мрачнее. Несмотря на значительные успехи ВСУ на поле боя и колоссальные потери России, есть поводы для серьезной тревоги.

