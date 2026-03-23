Двадцать третий день марта богат народными традициями, дошедшими до нас от наших предков. Также сегодняшнюю дату связывают с несколькими международными торжествами, а православный праздник сегодня посвящается молитвам о мужестве. Народные же традиции запрещают разводить беспорядок.
Какой сегодня праздник в Украине
23 марта в государственном календаре отсутствуют официальные праздничные события. Однако ниже мы рассказали, какой сегодня церковный праздник, если хотите больше узнать о его христианских обычаях. Также в это число проводится несколько международных торжеств, что тоже можно отметить.
Какой сегодня праздник церковный
В православии сегодняшняя дата по новому календарю посвящается епископу Никону Сицилийскому и 199 служителям его храма, которые были казнены в период борьбы с христианством. Им молятся о прибавлении душевных сил, мужества и терпения перед сложными испытаниями.
По старому стилю, которого больше не придерживается ПЦУ, сегодня праздник памяти христианских мучеников Кодрата, Крискента, Киприана и Анекта.
Какой сегодня праздник в мире
В сегодняшнее число празднуется Международный день метеорологии, посвященный одноименной науке. Поздравления по этому поводу получают специалисты, которые делают прогнозы погоды и предсказывают опасные погодные явления.
Также 23 марта на планете проводится Международный день атеиста. Его основатели призывают общество к критическому мышлению, а также отстаивают право людей не исповедовать никакую религию и не подвергаться дискриминации за это.
Есть еще такие всемирные праздники сегодня - День щенков, День медведя, День жеста ОК и День визажиста-бровиста.
Какой сегодня праздник в народе
В древние времена в этот период обычно наступало небольшое похолодание. Вот что про 23 марта твердят погодные приметы:
- если утром над землей стелется туман, то вскоре ударит небольшой мороз;
- синие тучи предвещают теплую, но дождливую погоду;
- прогремела гроза - к непогожему апрелю;
- если из реки пробилось много ручьев, то будут хорошо ловиться плотва и карась.
Наши предки всецело проводили день за мытьем окон и чисткой ковров, поскольку считали народный праздник сегодня в Украине очень удачным для уборки. К тому же было важно успеть привести дом в порядок к Пасхе. Не забывали и об очистке огорода - с участка вывозили на телегах прошлогоднюю траву и листья, а почву удобряли навозом.
Что нельзя делать сегодня
В неприятности попадут те, кто в праздник 23 марта разводит в доме беспорядок, разбрасывает вещи и оставляет немытую посуду. Также не забывайте, что ещё длится Великий пост 2026, в который не только нельзя есть животную пищу, а также сквернословить, осуждать других, венчаться и поддаваться вредным привычкам.