Какая еда вредит сердцу: в список кардиологов вошли 5 популярных продуктов

Эксперты советуют употреблять эти продукты нечасто, но полностью исключать их из рациона не стоит.

Когда люди задумываются о здоровье сердца, они часто сосредотачиваются на том, что следует добавить в рацион. Например, овощи, клетчатку и полезные жиры. Однако также полезно знать, какие продукты могут наносить вред здоровью сердца, сообщает EatingWell.

Исследование, опубликованное в AHA ASA Journals, указывает, что продукты с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров, рафинированных углеводов и добавленного сахара теснее связаны с риском сердечных заболеваний, особенно если они становятся частью вашего ежедневного рациона.

Издание поясняет, что это не означает, что человеку следует полностью избегать их. Однако, если следить за тем, сколько и как часто вы употребляете эти продукты, это может оказать значительное влияние.

Эксперты по вопросам здоровья сердца рассказали изданию, какие 5 продуктов считаются одними из самых вредных для здоровья сердца:

1. Переработанные мясные продукты

Переработанные мясные продукты, такие как бекон, колбаса, хот-доги и мясные нарезки, стоит употреблять реже.

"Они часто содержат большое количество натрия и насыщенных жиров, которые со временем могут ухудшить состояние сердца", – рассказала диетолог Серена Пратт.

В статье отмечается, что регулярное употребление переработанного мяса может затруднить поддержание артериального давления и уровня "плохого" холестерина в здоровых пределах.

Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что чрезмерное количество натрия тесно связано с повышенным артериальным давлением, тогда как избыток насыщенных жиров может повысить уровень "плохого" холестерина.

Национальный институт здравоохранения США добавляет , что со временем такая комбинация может увеличить риск сердечных заболеваний, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды и способствуя накоплению бляшек в артериях.

2. Напитки с добавлением сахара

Газированные напитки, сладкий чай, кофейные напитки и энергетические напитки содержат большое количество добавленного сахара, но имеют незначительную пищевую ценность. Более того, они быстро усваиваются и не обеспечивают длительного чувства сытости, а это означает, что вскоре после их употребления вам, вероятно, захочется выпить еще что-нибудь или перекусить.

3. Бургеры из фаст-фуда

Издание пояснило, что типичный бургер в фаст-фуде обычно состоит из говяжьей котлеты и сыра с высоким содержанием насыщенных жиров, булочки из рафинированных углеводов и соусов или начинок, содержащих большое количество натрия – питательных веществ, потребление которых Американская ассоциация сердца рекомендует ограничивать.

4. Выпечка

Такие продукты, как пончики, тостерная выпечка, снековые пирожные и сладкие булочки, обычно готовят из рафинированной муки, а это означает, что они содержат много простых углеводов и мало полезной для сердца клетчатки.

Выпечка также часто содержит большое количество насыщенных жиров, которые придают ей мягкую, тестообразную или слоеную текстуру. Отмечается, что чрезмерное количество этих жиров может повысить уровень "плохого" холестерина.

5. Лапша быстрого приготовления

Для сердца угрозу представляет чрезвычайно высокое содержание натрия в одной порции лапши быстрого приготовления. Объясняется, что избыток натрия тесно связан с повышенным артериальным давлением, что является основным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта.

Американская ассоциация сердца также отмечает, что большая часть натрия в рационе американцев поступает из упакованных, готовых и ресторанных блюд – типичным примером чего является данный продукт.

Поэтому эксперты советуют употреблять упомянутые выше продукты лишь изредка. Вместо этого следует чаще выбирать продукты, богатые питательными веществами, такие как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные белки и продукты, богатые клетчаткой.

