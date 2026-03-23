ЕС исключил Венгрию из тайных переговоров, опасаясь утечки информации в РФ, - Politico

ЕС подождет с официальными обвинениями до выборов в Венгрии.

ЕС ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры встречаются в небольших группах из-за подозрений в том, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией. Как рассказали чиновники и дипломаты изданию Politico, в ЕС обеспокоены по поводу риска утечки конфиденциальной информации из Будапешта в Кремль, однако официально ЕС не будет выдвигать обвинения из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля.

Опасения по поводу того, что Венгрия будет напрямую передавать информацию в Москву, стали причиной появления форматов отдельных обсуждений с лидерами-единомышленниками вместо проведения встреч со всеми 27 членами ЕС, рассказал один из европейских правительственных чиновников.

"В целом, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных более мелких форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарская республика (Франция, Германия и Польша), NB8 (восемь стран Северной Европы), JEF (Объединенные экспедиционные силы из 10 стран Северной Европы) и т. д.", – сказал чиновник.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который часто присутствовал на заседаниях Совета Безопасности, где также присутствовал Сийярто, заявил Politico, что его еще в 2024 году предупреждали о том, что Венгрия может передавать информацию России, и что он и его коллеги ограничивали объем информации, которой они делились во время его присутствия.

По словам Ландсбергиса, даже в преддверии критически важного саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году представители страны стремились исключить делегацию Будапешта из важных переговоров.

"Мы говорили только в официальном ключе, а затем отходили от дел, чтобы обсудить достижимые результаты саммита без участия Венгрии", – сказал он.

В свете новых обвинений, по словам одного из дипломатов, может быть засекречена дополнительная информация. По его словам, это "не вляется панацеей", однако может "служить сдерживающим фактором против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим лицам. Это также сделает расследования более автоматизированными".

Никаких сюрпризов

Пять дипломатов заявили, что их не удивила эта новость, но любой официальный ответ будет зависеть от того, будет ли Орбан переизбран в апреле.

Другой дипломат предупредил, что что бы ни делали ЕС и его лидеры, Орбан использует это в своих интересах в ходе предвыборной кампании. "Я не думаю, что кто-то горит желанием подливать масла в огонь до 12 апреля", – сказал он.

В то же время еще один дипломат отметил, что содержание обсуждений между лидерами и министрами иностранных дел регулярно освещается в прессе и часто проходит в неограниченном формате, то есть лидеры не оставляют свои телефоны за пределами помещения, чтобы свести к минимуму риск прослушивания. Но политически взрывоопасным остается тот факт, что правительство ЕС так тесно сотрудничает с враждебным государством.

Конфликт Орбана и ЕС

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры ЕС объединились и обрушили резкую критику на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку он в очередной раз отказался поддержать финансовую помощь Украине.

Однако некоторые политики и эксперты теперь опасаются, что лидеры ЕС попали в ловушку Орбана и непреднамеренно повысили его шансы на победу на парламентских выборах.

