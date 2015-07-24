Порошенко заявил, что выборы на оккупированном Донбассе приведут к дальнейшему обострению ситуации

Организация отдельных местных выборов в так называемых «ДНР» и «ЛНР» 18 октября и 1 ноября будет иметь разрушительные последствия для Минского процесса и приведет к дальнейшему обострению ситуации безопасности на Донбассе.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с делегацией Европейского парламента во главе с председателем Комитета ЕП по иностранным делам Эльмаром Броком.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, «собеседники признали необходимость сохранения, а в случае дальнейшего обострения ситуации – и усиления санкционного режима со стороны Европейского Союза по отношению к Российской Федерации до момента полного выполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Комментируя ситуацию на Донбассе, депутаты Европейского парламента высоко оценили политическую волю и усилия украинской власти в выполнении мирного плана, в частности в части работы над изменениями в Конституцию Украины относительно децентрализации и подготовки к проведению свободных и честных местных выборов 25 октября 2015 года. «Как президент Вы защищаете Украину во времена огромных вызовов для ее государственности и собственными руками создаете идентичность современной Украины», - отметил европарламентарий Андрей Пленкович.

Президент Украины подтвердил интерес украинской стороны к участию международных наблюдателей, в том числе представителей Европарламента, в избирательном процессе 25 октября 2015 года.

В сообщении сказано, что депутаты Европарламента выразили глубокую обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, а также сознательным игнорированием российской стороной призывов международного сообщества об освобождении граждан Украины, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации, в частности Надежды Савченко, Олега Сенцова и других.

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Стороны подтвердили поддержку инициативы Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины о создании международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в катастрофе авиалайнера МН17 «Малазийских авиалиний» в июле 2014 года на Донбассе.

Порошенко приветствовал завершения Австрией ратификационного процесса Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и призвал депутатов Европарламента обеспечить максимальное содействие скорейшему завершению ратификации этого документа всеми государствами-членами, а также поддержку в вопросе об отмене визового режима ЕС для граждан Украины в 2016 году. Президент Украины заверил в неизменности позиции Украины что касается начала функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.