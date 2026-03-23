Эту привычку рекомендуется включить в свой образ жизни всем, кто хочет жить долго и здоровой жизнью.

Вопрос о том, почему некоторым людям удается прожить более 100 лет, не сводится только к одному фактору. Но у людей могут быть привычки, которые позволяют продлить жизнь, пишет Parade.

В частности, можно снизить риски многих основных причин смерти (включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и инсульты), придерживаясь здоровых привычек. Привычки, продлевающие жизнь, включают употребление пищи, богатой питательными веществами, регулярные физические упражнения, отказ от курения, использование солнцезащитного крема во время длительного пребывания на солнце, постоянный достаточный сон и эффективные привычки управления стрессом.

Самая важная привычка

Многие люди, которые ставят свое благополучие на первое место, имеют более одной здоровой привычки. Тем не менее, есть одна привычка, которая настолько тесно связана со здоровой жизнью, что это выводит ее на первое место.

Видео дня

Ничто не превзойдет активный образ жизни. Специалисты по долголетию говорят, что это решающая привычка для долголетия.

"Физическая активность не только укрепляет ваше сердце или сжигает калории. Она влияет почти на каждую систему органов вашего тела и фундаментально меняет вашу биологию", – говорит доктор-ортопед Дон Массаллем.

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, у людей, ведущих активный образ жизни, риск смертности от всех причин на 29–36 % ниже, чем у людей, не занимающихся спортом. Доктор Массаллем говорит, что для этого есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что регулярные физические упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, делая ее менее подверженной сердечным заболеваниям, которые являются основной причиной смерти в США.

Доктор Дженнифер Тиммонс разделяет эту точку зрения. "Это влияет на вас на физиологическом уровне, улучшая работу сердечно-сосудистой системы, снижая кровяное давление, улучшая кровоток и поддерживая функцию эндотелия, который является оболочкой кровеносных сосудов", – говорит она. Кроме того, доктор Тиммонс отмечает, что активный образ жизни снижает риск ожирения – заболевания, которое значительно сокращает продолжительность жизни.

Улучшение здоровья на клеточном уровне

Врач-терапевт Наталья Садовская рассказала, что физические упражнения улучшают здоровье глубоко на клеточном уровне, повышая эффективность митохондрий, что помогает поддерживать способность организма вырабатывать клеточную энергию с возрастом.

"Проще говоря, движение говорит телу, чтобы оно оставалось адаптивным и устойчивым. Десятилетия популяционных исследований последовательно показывают, что люди, которые остаются умеренно активными на протяжении всей жизни, имеют более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических заболеваний и когнитивного снижения", – объясняет она.

Доктор Тиммонс добавляет к этому, что на клеточном уровне активность защищает ДНК, поддерживая длину теломер в клетках. "С возрастом они естественным образом укорачиваются, а ходьба и активный отдых увеличивают активность теломеразы – фермента, который помогает вашим теломерам оставаться крепкими", – говорит она.

Доктор Муссаллем добавил, что физические упражнения также в значительной степени полезны для здоровья мозга. Исследование 2025 года, проведенное среди более чем 4300 взрослых, за которыми наблюдали в течение 37 лет, показало, что люди с самым высоким уровнем физической активности в среднем и пожилом возрасте имели на 45% более низкий риск развития деменции по всем причинам, включая болезнь Альцгеймера, по сравнению с наименее активными.

Сколько физических упражнений нужно, чтобы реально увеличить продолжительность жизни?

Врачи утверждают, что любое количество физических упражнений полезно, и чем активнее вы, тем больше пользы это принесет вашему здоровью.

"Преимущества начинаются примерно с 2600–2800 шагов в день, что составляет примерно 20–25 минут ходьбы. Именно здесь риск смертности начинает снижаться", – говорит доктор Муссаллем, ссылаясь на научное исследование 2023 года, опубликованное в Cureus.

Муссаллем рекомендует стремиться делать не менее 8800–10 000 шагов в день, чтобы реально повлиять на ваше долголетие.

Доктор Садовски подчеркнула, что физическая активность не обязательно должна быть сверхинтенсивной, чтобы продлить жизнь. Она говорит, что регулярная ходьба может быть эффективной формой умеренных физических упражнений, поскольку она задействует крупные группы мышц, улучшает кровообращение и поддерживает здоровье метаболизма, не создавая чрезмерной нагрузки на организм.

Еще одна простая привычка для здоровья

Напомним, что употребление утром горячей или теплой воды может способствовать регуляции нервной системы. Кроме того, выпивание такой воды может стать ритуалом, который поддерживает пищеварение и регуляцию стресса – две системы, которые работают вместе и тесно связаны почти со всеми аспектами здоровья.

