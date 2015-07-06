Депутаты хотят запретить проведение местных выборов на оккупированных территориях

Народные депутаты от "Самопомочи", "Батькивщины", Радикальной партии и вице-спикер парламента Оксана Сыроид зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о невозможности проведения выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов на части территории Украины в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины (№2258а).

Текст законопроекта в настоящее время на сайте парламента не опубликован.

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Как отметила Сыроид на своей странице в Facebook, проект закона был зарегистрирован, "чтобы не допустить назначения местных выборов на оккупированных территориях".

В законопроекте отмечается, что он направлен в защиту государственного суверенитета и права украинского народа осуществлять власть через органы местного самоуправления в условиях незаконной аннексии и незаконной оккупации части территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Сыроид заявила, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса планируют назначить одновременно с выборами на всей территории Украины.

На своей странице в Facebook она написала, что "в комитете по государственному строительству появился проект постановления "О назначении очередных местных выборов".

"Комитет этот проект одобрил бы, поскольку надо же назначать очередные местные выборы... Никто даже не задумался, что проект постановления предусматривает назначение выборов на ВСЕЙ территории Украины, в том числе на оккупированных территориях Донбасса. Вчера мне удалось убедить комитет лишь ОТСРОЧИТЬ рассмотрение...", - отметила Сыроид.

Как отметила вице-спикер, "мы вполне осознаем, что к этому вернутся. Судя по всему, будет именно так примитивно: примут постановление о назначении очередных местных выборов, а потом все удивятся, что это же и ДНР-ЛНР касается... И скажут: "Ой, как неудобно получилось, но теперь надо проводить...".

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Вице-спикер отметила, для того, чтобы "остановить этот сценарий, подготовили проект постановления "О назначении местных выборов", который содержит исчерпывающий перечень местных советов, выборы в которых не проводятся. Дополнительно регистрируем законопроект "О невозможности проведения очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

"Часть Донбасса и Луганщины являются оккупированными территориями, согласно решению Верховной Рады. Пока не будут выведены российские войска, пока не будет восстановлен контроль за границей и деятельность органов государственной власти и украинских политических партий, никаких выборов на этих территориях нельзя назначать и проводить", - подчеркнула она.