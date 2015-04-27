Гройсман подписал постановление Рады об отпоре российской агрессии

Постановление подписано сегодня, сообщается на сайте парламента.

В постановлении отмечается, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась 20 февраля 2014 года, когда вопреки ее международно-правовым обязательствам были зафиксированы первые случаи нарушения вооруженными силами РФ порядка пересечения государственной границы Украины в районе Керченского пролива и использование подразделений вооруженных сил РФ, расположенных в Крыму в соответствии с соглашением между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ от 28 мая 1997 года, для блокирования украинских военных частей. На начальной стадии агрессии личный состав отдельных российских вооруженных формирований не имел опознавательных знаков.

Читайте такжеКанада призывает Россию вывести войска и технику с востока УкраиныВ постановлении содержится вся история захвата российскими вооруженными подразделениями украинского Крыма.

В заявлении “Отпор вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоление ее последствий” сказано, что вторая фаза агрессии РФ против Украины началась в апреле 2014 года, когда контролируемые, управляемые и финансируемые спецслужбами РФ вооруженные бандитские формирования провозгласили создание так называемых «Донецкой народной республики» (7 апреля 2014 года) и «Луганской народной республики» (27 апреля 2014 года).

Рада приняла постановление 21 апреля 259 голосами из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.