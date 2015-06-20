"Путина в отставку": В Москве проходит пикет против военного вторжения в Украину (фоторепортаж)

В Москве проходит согласованный пикет против военного вторжения в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 20 активистов движения «Солидарность» вышли к метро «Полянка» с плакатами: "Агрессия против Украины, кризис в России - Путина в отставку", "Свободу Надежде Савченко", "Мариуполь - это Украина".

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Некоторые участники акции держат плакаты с цитатами Бориса Немцова: "Операция по захвату Крыма началась, когда Янукович еще был в Киеве", "Антикризисный план правительства предполагает продолжение войны с Украиной", "Я не хочу, чтобы погибали люди. Не хочу, чтобы погибали русские, не хочу, чтобы погибали украинцы", "Я считаю преступлением, просто самым настоящим преступлением войну против Украины" и другие.

Часть участников держат в руках государственные флаги Украины и РФ.

Как отмечают организаторы акции, их главное задание - информировать граждан РФ о социально-экономических и политических последствиях войны с Украиной для самой России.

На данный момент акция проходит спокойно, однако проходит оживленная дискуссия сторонников политики Путина, который, по их словам, "не позволил повторить, как в Украине" и москвичей с антивоенной позицией.

"В условиях промывки мозгов в российских СМИ мы мало что можем изменить и конкурировать с истеричной пропагандой, но надо такие мероприятия проводить, чтобы люди видели, что не все поддерживают такую агрессивную политику. На это надо время, мы оптимисты", - сказал один из организаторов акции Валерий Надеждин.

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На месте пикета дежурят двое полицейских.

Движение «Солидарность» регулярно проводит такие пикеты уже более года – с весны 2014 г.

Часто на аналогичные пикеты в Москве совершают нападения агрессивно настроенные сторонники Путина из прокремлевского движения НОД.