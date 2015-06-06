Премьер Канады призвал Путина прекратить военное вторжение в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер Канады сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Глава канадского правительства напомнил, что 7-8 июня примет участие в саммите лидеров стран ”Большой семерки” в Германии.

”Несмотря на то, что Украина не занимает место за этим столом, я могу заверить вас, господин президент, что обсуждение ситуации здесь, в Украине, будет приоритетным в наших переговорах. Наша позиция остается четкой - мы не соглашаемся с незаконным вторжением и аннексией Крыма и восточной части Украины”, - подчеркнул Харпер.

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В связи с этим он отметил, что Канада ”никогда не признает незаконную оккупацию украинской территории российскими силами. И я говорил об этом раньше - это займет 5 месяцев или 50 лет, чтобы вернуть ситуацию в ее прежнее состояние, мы никогда не согласимся с тем, что суверенные границы суверенного государства могут перекраиваться силой”.

Харпер заверил, что Канада очень солидарна с союзниками и призывает Путина, «чтобы он прекратил вторжение в восточную Украину, чтобы вывел своих военных, танки, тяжелое вооружение и прекратил оказывать военную помощь сепаратистам».

Кроме того, по его словам, Канада поддерживает усилия по поиску разрешения ситуации на Донбассе дипломатическим путем.