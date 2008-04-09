Луценко: сейчас все будет зависеть от БЮТ

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» настаивает на необходимости консультаций о едином кандидате на должность мэра Киева от демократических сил после определения кандидатуры от БЮТ.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил один из лидеров Гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«Очевидно, сразу после определения кандидата от БЮТ пройдут консультации. По крайней мере, я буду делать все, чтоб они состоялись», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он сообщил, что провел отдельные встречи с претендентом на должность мэра Киева Виталием КЛИЧКО, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ. «Но они между собой пока официально не общались. С моей точки зрения, сейчас все будет зависеть от БЮТ, который взял технический тайм-аут для определения своего кандидата», - добавил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля один из лидеров БЮТ, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Блок Юлии Тимошенко намерен провести консультации со своими партнерами по парламентской коалиции о выдвижении единого кандидата в мэры Киева до проведения конференции городской организации БЮТ, которая запланирована на 10 апреля.