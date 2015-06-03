Участники боевых действий и волонтеры АТО объединились во Всеукраинскую общественную организацию

Как отмечают участники форума, объединение ставит цель объединить силы украинского гражданского общества для противодействия агрессору.

Накануне, из 17-ти областей Украины в Винницу съехались волонтеры, участники АТО и боевых действий в других странах мира, представители региональных Самооборон Майдана, общественных формирований и объединений, работающих в направлениях реализации благотворительных грантовых программ, военные и гражданские работники медицинских служб. Также в нем приняли участие представители Донецкой и Луганской областей.

«Необходимо координировать усилия, ведь сегодня возникает очень большое количество проблем, с которыми сталкиваются ребята, которые возвращаются из АТО. Помимо прочего, организация ставит себе целью обеспечивать спокойствие в каждом городе, в каждом селе, предотвращая возможные провокации. Я беру на себя обязательства помогать этим патриотам, используя все возможности в парламенте», – отметил во время съезда народный депутат Украины, член фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Кудлаенко.

Участники форума единогласно поддержали создание общественной организации «Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО». После чего выбрали председателя – ветерана-«афганца» Анатолия Сливинского.

Новоизбранный руководитель на форуме озвучил основные цели организации. По его словам, это - в первую очередь, всесторонняя помощь фронту, ветеранам и волонтерам АТО. Объединение будет координировать работу организаций-участников, чтобы обеспечить в полном объеме выполнение социальных и правовых гарантий защитникам Отечества, как на оккупированных территориях, так и в мирных регионах страны.