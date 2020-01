Глава британского МИД пригласил Зеленского посетить Лондон "в ближайшее время"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон «в ближайшее время».

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который провел встречу с Раабом.

.@DominicRaab reiterated invitation for the President of #Ukraine@ZelenskyyUa at the earliest. Agreed to speed up negotiations on a new comprehensive agreement, covering 🇺🇦-🇬🇧 relations after #Brexit.