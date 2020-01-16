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Глава британского МИД пригласил Зеленского посетить Лондон "в ближайшее время"

15:47, 16 января 2020
Политика
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Пристайко встретился с Раабом / Twitter, Vadym Prystaiko

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон «в ближайшее время».

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Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который провел встречу с Раабом.

По его словам, на встрече обсуждалось расследование трагедии рейса PS752 и вопрос защиты суверенитета Украины.

Кроме того, стороны договорились ускорить переговоры по новому соглашению, которое охватывает украинско-британские отношения после Brexit.

Пристайко также заявил о готовности Украины помочь Великобритании в репатриации тел британцев, которые погибли в результате сбития иранскими военными самолета близ Тегерана.

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