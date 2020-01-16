Украина готова помочь Британии в репатриации тел британцев, погибших в результате сбития самолета в Иране - Пристайко

Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил о готовности Украины помочь Великобритании в репатриации тел британцев, погибших в результате сбития иранскими военными самолета близ Тегерана.

Как сообщается на сайте МИД Украины, 15 января во время визита в Британию для участия во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана относительно расследования катастрофы самолета МАУ в Тегеране, Пристайко провел переговоры с государственным секретарем Великобритании по иностранным делам Домиником Раабом.

В частности, собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета.

Также была достигнута договоренность, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших.

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В то же время, Пристайко сообщил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании.

Кроме того, обсуждая двусторонние отношения, министры договорились продолжить работу над организацией официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и ускорить переговоры по заключению двустороннего Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, в контексте встречи «нормандской четверки», состоявшейся 9 декабря 2019 года.

В свою очередь, Рааб подчеркнул, что, несмотря на выход из ЕС, Великобритания и в дальнейшем будет оставаться преданным другом Украины и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также проинформировал о некоторых аспектах будущей имплементации в Великобритании санкций в рамках так называемого «Акта Магнитского».

Пристайко пригласил Рааба посетить Украину в ближайшее время.