Порошенко в Германии провел ряд важных встреч с европейскими лидерами

В частности, Петр Порошенко встретился с президентами Франции и Финляндии Франсуа Олландом и Саули Ниинисте, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Комитета по международным вопросам Европарламента Эльмаром Броком.

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На встрече с финнским президентом Саули Ниинисте Петр Порошенко обсудил позицию ЕС в отношении Украины и заручился поддержкой Финляндии в вопросе консолидации позиции ЕС по Украине. Также президенты обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение минских соглашений.

Саули Ниинисте пригласил Петра Порошенко посетить линию Маннергейма в удобное для него время. В свою очередь украинский президент пригласил президента Финляндии посетить Украину.

На встрече с президентом Франции Франсуа Олландом президент отметил, что Украина полностью выполняет все пункты минских соглашений в то время, как боевики этого не делают. Он поблагодарил французского лидера за поддержку Украины.

В свою очередь президент Франции подчеркнул, что поддерживает дополнительные меры для воплощения в жизнь минских соглашений. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, в частности в контексте развертывания миротворческой миссии.

Президенты также обсудили прогресс Украины на пути евроинтеграции. Петр Порошенко выразил надежду, что на майском саммите Восточного партнерства будет дана положительная оценка действий страны по внедрению безвизового режима с ЕС.

На встрече с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером обсуждались перспективы экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, в частности в энергетических вопросах. "Мы заинтересованы в инвестициях со стороны стран ЕС в наш энергетический сектор", – подчеркнул президент Украины.

Также стороны обсудили совместные шаги, направленные на полное выполнение минских договоренностей.

Собеседники скоординировали совместные действия в преддверии саммита Восточного партнерства в Риге, в частности в контексте предоставления гражданам Украины перспективы безвизового режима со стороны ЕС. Жан-Клод Юнкер в очередной раз отметил, что Еврокомиссия поддерживает Украину на пути реформ.

Также Петр Порошенко провел встречу с председателем комитета по международным вопросам Европарламента Эльмаром Броком.