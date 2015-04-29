СМИ: Юнкер советовал Порошенко избегать заявлений о вступлении в НАТО, чтобы не раздражать Россию

Об этом председатель Еврокомиссии рассказал журналистам во время возвращения с саммита Украина-ЕС, который состоялся 27 апреля, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

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"Во время частных встреч, я понял, что они более встревожены возможным нападением России, чем мне казалось до того. Они считают, что Россия готовится к более широкой атаке на территорию Украины", - рассказал Жан-Клод Юнкер.

По его словам, страхи по поводу нападения России усиливают настойчивость Киева в вопросе международной миротворческой миссии на территории Украины.

Президент Еврокомиссии рассказал, что советовал Петру Порошенко не говорить публично о намерениях вступления Украины в НАТО. "Они узнали мою точку зрения, но они ее не разделяют", - сказал Жан-Клод Юнкер.

Отмечается, что отказ Украины от внеблокового статуса в декабре 2014 года вызвал соответствующую реакцию со стороны Москвы, в частности председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что это приведет к негативным последствиям и РФ будет расценивать Украину как военного противника.

В то же время официальные лица на Западе говорят, что Украина не имеет краткосрочных перспектив членства в НАТО.

Председатель Еврокомиссии вместе с тем заверил, что 28 членов ЕС "не теряют терпение" в отношениях с Киевом. По его словам, и премьер-министр Арсений Яценюк, и президент Петр Порошенко "принимают активное участие" в усилиях по либерализации экономики, борьбе с коррупцией и укреплению судебной власти.

"Это правительство работает четыре с половиной месяца и много чего уже достигло. Но нужно сделать еще больше. Однако у меня сложилось впечатление, что они делают правильные вещи", - подытожил Жан-Клод Юнкер.