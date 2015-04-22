Олланд заявил, что Франция пока не будет поставлять летальное оружие Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

«Не будет поставки военного оружия, потому что нет никакого обращения к нам», - заявил президент Франции.

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«Франция пока не пытается передавать летальное оружие, пока что мы делаем все необходимое для возвращения мира, и чтобы ни одна жизнь человека не было потеряна», - добавил Олланд.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина пока не обращалась к Франции с запросом о предоставлении летального вооружения.

"Я снова подчеркиваю, что пока Украина не обратилась к Франции с определенным требованием получить военное оружие летального характера. И не имеет пока такого намерения", - заявил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал. что Великобритания увеличит поставки нелетального оружия в Украину.