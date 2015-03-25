Президент Финляндии отказался ехать в Москву на парад 9 мая из-за Украины

Об этом сообщает финский новостной ресурс Yle со ссылкой на информационное агентство STT. В президентской канцелярии эту информацию подтвердили. Пресс-секретарь президента Лиина Аулин сообщила, что российская сторона получила известие о решении Ниинистё вчера.

Причиной отказа от участия был назван украинский конфликт и связанная с ним международная ситуация.

Читайте такжеВласти России заговорили об опасности финского национализмаГлавы многих государств получили от президента Путина официальное приглашение участвовать в торжествах по случаю 70-летия капитуляции нацистской Германии перед антигитлеровской коалицией.

Ранее об отказе посетить торжества по случаю 70-летия Победы заявили президенты Болгарии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер Нидерландов Марк Рютте и канцлер ФРГ Ангела Меркель.