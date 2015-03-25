Президент Финляндии отказался ехать в Москву на парад 9 мая из-за Украины

15:58, 25 марта 2015
Мир
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Президент Финляндии Саули Ниинистё не будет принимать участия в Параде Победы в Москве.

Ниинистё тоже не поедет к Путину / Yle

Об этом сообщает финский новостной ресурс Yle со ссылкой на информационное агентство STT. В президентской канцелярии эту информацию подтвердили. Пресс-секретарь президента Лиина Аулин сообщила, что российская сторона получила известие о решении Ниинистё вчера.

Причиной отказа от участия был назван украинский конфликт и связанная с ним международная ситуация.

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Ранее об отказе посетить торжества по случаю 70-летия Победы заявили президенты Болгарии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер Нидерландов Марк Рютте и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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