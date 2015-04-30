Кубив получал в Нацбанке зарплату около 138 тысяч гривень в месяц (документ)

Об этом говорится в ответе Нацбанка адвокату, одному из кандидатов в члены Высшего совета юстиции Ростиславу Кравцу, который он обнародовал в соцсети.

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Это сведения о доходах Степана Кубива за период с 24 февраля по 19 июня 2014 года, когда он возглавлял НБУ. Они предоставлены в исполнение судебных решений.

Итак, по данным Нацбанка, за 4 месяца работы Степан Кубив получал в среднем 137 тыс. 815 грн в месяц.

Кроме того, бывший глава НБУ получил 4 219 грн в рамках преподавательской или иной некоммерческой деятельности, 225 грн – авторского вознаграждения.

Также он получил 18 480 грн "страховых" и 10 200 грн от сдачи имущества в аренду.

Супруга Степана Кубива за обозначенный период получила 108 703 грн дохода от сдачи в аренду имущества.

Степан Кубив владеет или распоряжается земельным участком площадью 8747 кв м, жилым домом площадью 174 кв м, дачным домом в 84 кв м, гаражом в 70 кв. м и другим недвижимым имуществом площадью 140 кв м.

В собственности или распоряжении его супруги находятся квартиры площадью 378 кв м, гараж площадью 30 кв. м и другое недвижимое имущество площадью 145 кв м.

Кроме этого, Степан Кубив владеет также автомобилем Toyota Corola 2006 года выпуска, а его супруга – Audi Q5 2012 года выпуска.

На счетах у Степана Кубива – 909 600 грн, у его семьи (жены) – 80 300 грн.

Семья бывшего главы НБУ также погасила кредит и проценты по нему в сумме 58 793 грн.