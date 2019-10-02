Мастурбация в законе: появилось видео, как нардеп ласкает свои половые органы на заседании Рады

Народный избранник Кива снова попал в объективы камер в Раде.

Нардеп Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива второй раз за сессионный день попал в объективы камер за странным занятием в ВР.

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Так, утром депутат пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя близ трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребит штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.

Напомним, утром 2 октября нардеп Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, очевидно, прятался со смартфоном от пристального внимания фотокамер в Раде.