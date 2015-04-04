В ближайшие дни на встрече в "нормандском формате" обсудят ввод миротворцев в Украину

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

"Была достигнута договоренность, что в ближайшее время должна состояться встреча, или конференция министров иностранных дел стран-членов «нормандского формата» для обсуждения вопроса формата, модальности сроков миротворцев", - сказал глава государства.

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Президент выразил надежду, что эти переговоры "приведут к началу дискуссий в ООН на уровне руководителей миссий стран - постоянных членов Совбеза ООН".

Он подчеркнул, что уже состоялись консультации министра иностранных дел Украины Павла Климкина с генсеком ООН Пан Ги Муном.

Порошенко снова напомнил, что миротворцы не являются альтернативой Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине.