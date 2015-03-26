Украина ожидает оценочные миссии ООН и ЕС по миротворцам - МИД

Об этом в Твиттер'ю сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, на встрече в «нормандском формате» на уровне заместителей министров иностранных дел в Париже 25 марта обсуждались вопросы направления на Донбасс миротворческой миссии.

«Миротворческие миссии ООН и ЕС обсуждались. Ждем оценочных миссий организаций. Согласен, нарушению границы надо положить конец», - написал Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Тогда же, 18 февраля, СНБО приняла решение обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

12 марта глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что Европейский Союз еще не определился с позицией относительно размещения миротворцев на Донбассе.