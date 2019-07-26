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"Нашли общий язык": посол США раскрыл детали первого разговора Зеленского и Трампа

23:23, 26 июля 2019
Политика
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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом в четверг / фото president.gov.ua

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп нашли общий язык во время первого телефонного разговора.

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Об этом сообщает Радио Свобода. «Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык», - сказал он.

По словам дипломата, Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: #Трамп#посол#Владимир Зеленский