"Нашли общий язык": посол США раскрыл детали первого разговора Зеленского и Трампа

По словам дипломата, Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем.

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп нашли общий язык во время первого телефонного разговора. Читайте такжеЗеленский обсудил с представителями США ситуацию на Донбассе (фото)

Об этом сообщает Радио Свобода. «Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык», - сказал он.

По словам дипломата, Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.