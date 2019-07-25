Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины. "Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

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Также Трамп выразил уверенность, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Киевом и США.

"Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всемерно содействовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - отмечается в сообщении.

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Кроме того, президенты договорились предметно обсудить практические вопросы российско-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.

Как сообщал УНИАН, ранее предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что визит Зеленского в Вашингтон для проведения встречи с Трампом будет подготовлен в августе-сентябре.