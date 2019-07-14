Телеканал "112 Украина" отменил показ скандального фильма с Путиным и Медведчуком
Телеканал 112 Украина отменил показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine) по рекомендации Международного редакционного совета.
Об этом сообщается на сайте канале.
Такие рекомендации даны «из-за возможных санкций к телеканалу, а также возможного открытия уголовных дел за анонсирование ленты Оливера Стоуна».
Revealing Ukraine — документальный фильм, в котором освещаются события на Майдане, конфликт на Донбассе и связь с вмешательством России в американские выборы.
Стоун также появится в фильме в роли интервьюера — он берет интервью у политика и кума президента РФ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
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В 2017 году Оливер Стоун продюсировал мини-сериал о президенте России Владимире Путине, а также был исполнительным продюсером фильма Украина в огне и проводил интервью с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Обе работы были более чем благосклонными по отношению к главным героям.
Напомним, 13 июля в Киеве неизвестный выстрелил в фасад телеканала 112 Украинаиз гранатомета.
Генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф после обстрела 112 Украина обратился в Офис президента, Кабмин и к главам правоохранительных органов.