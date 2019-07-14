Телеканал "112 Украина" отменил показ скандального фильма с Путиным и Медведчуком

На канале заявили, что такое решение принято "по рекомендации Международной редакционного совета".

Телеканал 112 Украина отменил показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine) по рекомендации Международного редакционного совета.

Об этом сообщается на сайте канале.

Такие рекомендации даны «из-за возможных санкций к телеканалу, а также возможного открытия уголовных дел за анонсирование ленты Оливера Стоуна».

Revealing Ukraine — документальный фильм, в котором освещаются события на Майдане, конфликт на Донбассе и связь с вмешательством России в американские выборы.

Стоун также появится в фильме в роли интервьюера — он берет интервью у политика и кума президента РФ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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В 2017 году Оливер Стоун продюсировал мини-сериал о президенте России Владимире Путине, а также был исполнительным продюсером фильма Украина в огне и проводил интервью с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Обе работы были более чем благосклонными по отношению к главным героям.

Напомним, 13 июля в Киеве неизвестный выстрелил в фасад телеканала 112 Украинаиз гранатомета.

Генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф после обстрела 112 Украина обратился в Офис президента, Кабмин и к главам правоохранительных органов.