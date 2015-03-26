Порошенко сегодня представит нового в.о. председателя Днепропетровской ОГА
11:23, 26 марта 2015Политика
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Президент Порошенко в четверг, 26 марта, в Днепропетровске представит нового исполняющего обязанности руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.
Порошенко сегодня представит Резниченко как нового и.о. главы Днепропетровской ОГА / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской ОГА, представление состоится сегодня в рамках совещания президента с активом области, которое начнется в 16 часов.
На мероприятии также ожидается участие экс-председателя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. После совещания ожидается совместный брифинг для СМИ.
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