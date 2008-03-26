Регионалы навязывают Тимошенко опыт Януковича

Правительству Украины административные методы на рынке нефтепродуктов не помогут, заявил в интервью журналистам народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, он считает, что Кабинету министров «необходимо спокойно договариваться с игроками на рынке нефтепродуктов, не пытаясь их задавить с помощью силовых ведомств».

Он подчеркнул, что правительству Юлии ТИМОШЕНКО необходимо использовать опыт правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности, в вопросе проведения периодических «товарных интервенций для недопущения спекулятивного роста цен». Депутат напомнил, что в 2006 году, в частности, в «Укртранснефти» был создан запас нефтепродуктов». «И сейчас надо было это делать», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также напомнил о попытке трейдеров резко поднять цены в августе 2006 года. По его словам, тогда правительством В.ЯНУКОВИЧА были собраны все, «кто занимается этим бизнесом на уровне акционеров». «С ними договорились о правилах игры, был создан совет, отработали формулы, по которым считалась цена, – это средневзвешенная стоимость того, что можно получить с севера, и средневзвешенная стоимость того, что можно получить с юга. Выводилась формула и устанавливался коридор. В рамках этого коридора нефтетрейдеры всегда и работали», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как подчеркнул А.КЛЮЕВ, «административно правительство В.ЯНУКОВИЧА никак не давило на рынок». «А если видели, что начинаются какие-то спекулятивные игры, мы просто делали товарную интервенцию. Запас был около 300 тыс. тонн нефтепродуктов разных марок», - сказал бывший вице-премьер-министр А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что нынешнее правительство также должно идти путем поиска компромиссов, а не административного давления. По его словам, правительству нужно было заранее закупать дизельное топливо и химические удобрения для посевной, прогнозируя возможный сезонный рост цен на них.