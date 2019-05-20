Зеленский за 5 минут до инаугурации запостил селфи с женой (фото)
09:59, 20 мая 2019Политика
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Церемония начинается в 10.00.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал фото со своей женой за 5 минут до начала церемонии инаугурации.
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Снимок опубликован на его странице в Facebook.
"Новый этап. Мы готовы", - лаконично подписал он фото.
Церемония начинается в 10.00.
За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.
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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского