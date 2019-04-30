Песков прокомментировал признание Россией победы Зеленского на выборах президента Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что выбор украинского народа абсолютно очевиден.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает некорректным говорить о признании или непризнании Россией победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос УНИАН, является ли заочная дискуссия президента РФ Владимира Путина и Зеленского подтверждением того, что РФ признала выборы в Украине.

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«Мы же с самого начала говорили, что мы уважаем выбор украинского народа. И очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят. Кстати говоря, нам вместе с вами нужно дождаться официального объявления украинского ЦИКа, который должен, вроде бы, сегодня объявить официальные результаты. Это все-таки до сих пор не было сделано», - сказал Песков.

По его мнению, «говорить о признании или непризнании здесь не совсем корректно, мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

Комментируя это заявление, Зеленский отметил, что не советует российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

29 апреля Путин высказал мнение, что договорится с Зеленским, и выступил с идеей об "общем гражданстве" для граждан РФ и Украины.