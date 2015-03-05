ЕС продлил санкции, введенные в отношении активов бывших украинских чиновников

Соответствующее решение было принято по процедуре пункта "А", то есть без обсуждения, в четверг в Брюсселе в рамках Совета ЕС по энергетическим вопросам, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Меры заключаются в замораживании активов лиц, которые являются предметом начального расследования о растрате государственных средств, в том числе, экс-президента Виктора Януковича. Совет скорректировал санкции, учитывая прогресс этих судебных рассмотрений", - отмечается в решении.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале 6 марта. Как сообщалось ранее, этим решением ЕС продлит действие санкций для некоторых лиц из так называемого "украинского списка" на год, для некоторых – до 6 июня. Четыре человека из списка будут исключены.