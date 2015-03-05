ЕС сегодня пересмотрит санкции в отношении нескольких людей Януковича

Евросоюз может снять санкциии против четырех представителей бывших властей Украины из-за отсутствия против них уголовных производств и выдвинутых обвинений, пишет Радио Свобода.

5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских высокопоставленных чиновников, которых подозревают в незаконном завладении государственной собственностью. Этот список возглавил Виктор Янукович.

Читайте такжеШокин ожидает, что всем экс-чиновникам из списка ЕС выдвинут подозрения в экономических преступленияхКроме президента, который сбежал из Украины, под санкции, которые также включают визовый запрет, попали бывший премьер Николай Азаров вместе с сыном Алексеем, сыновья экс-президента Александр и Виктор Януковичи, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-председатель СБУ Александр Якименко, бывший первый заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, бывший глава администрации Януковича Андрей Клюев и его брат Сергей Клюев, другие высокопоставленные лица.

Ожидается, что изменения в санкционном списке будут обнародованы в пятницу, 6 марта.