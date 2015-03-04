Рада дала согласие на арест и задержание трех судей Печерского суда

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, за постановление о предоставлении согласия на задержание и арест Кицюка проголосовали 289 из 338 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За постановление относительно Царевич проголосовали 286 из 336, за постановление относительно судьи Волка - 296 из 338 депутатов.

Как отметил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк во время выступления в ВР, согласно представлению Генпрокуратуры, судья Кицюк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения.

“Судья Кицюк рассматривал дело об административном правонарушении в отношении участника Автомайдана и не принял необходимых мер для установления объективной истины по делу”, - сказал он и отметил, что, в частности, судья не принял к сведению объяснения лица, в отношении которого возник вопрос о привлечении его к ответственности.

Читайте такжеСудья Царевич призналась, что от нее потребовали арестовать ЕфремоваКроме того, Романюк отметил, что основанием для обращения к депутатам для получения согласия на задержание и арест Кицюка Генпрокуратура указывает, что судья, получив статус подозреваемого по уголовному производству, уклонялся от исполнения возложенных на него уголовно-процессуальным законодательством обязанностей, в частности, не являлся на допросы.

В отношении судьи Царевич председатель ВСУ отметил, что она также подозревается в принятии заведомо неправосудного судебного решения.

Так, судья Царевич рассматривала дело в отношении участника Автомайдана и не обеспечила явку лица, в отношении которого было возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, она, не заслушав объяснений лица и не приняв мер для установления объективной истины по делу, приняла решение о лишении этого лица права управлять транспортными средствами на 6 месяцев.

Также Генпрокуратура в представлении в ВР указывает на то, что Царевич отказывается от участия в процессуальных действиях, от получения сообщения о подозрении и не является на допросы.

В отношении судьи Вовка Романюк напомнил, что и он подозревается в совершении уголовного преступления относительно принятия заведомо неправосудного судебного решения по мотивам личной заинтересованности. На рассмотрении этого судьи находилось гражданское дело о переводе прав покупателя с ответчика в пользу истца.

“Судья рассмотрел дело по процедуре заочного производства, не сообщил о времени и месте рассмотрения дела ответчику, принял решение об удовлетворении иска, положив в основу только объяснение представителя истца, и тем самым лишил права собственности ответчика и признал право собственности за истцом», - отметил председатель ВСУ.

Причиной для обращения Генпрокуратуры в ВР является то, что судьи Вовка нет ни по месту жительства, ни по месту регистрации, ни по месту работы, соответственно, нет возможности провести с ним процессуальные действия.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал в парламент ходатайство о задержании и взятии под стражу судей Печерского райсуда Киева Царевич, Кицюка и Вовка.

Также Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение этих судей от занимаемых должностей.