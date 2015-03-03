Forbes объяснил, почему не включил Путина в список миллиардеров

Об этом пишет Forbes по информации Newsweek.

Forbes сознательно исключает из своего списка членов королевских семей и «диктаторов, которые приобрели состояние исключительно в результате пребывания при власти», уточняет автор статьи Полли Мозендз.

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На вопрос про Путина пресс-секретарь Forbes сказала Newsweek: «Владимира Путина в списке нет, потому что мы не смогли удостовериться в том, что ему принадлежат активы стоимостью 1 млрд долларов или более». Пресс-секретарь и помощник главного редактора Forbes Керри Долан не дали прямых комментариев относительно того, считает ли журнал Путина диктатором.

«2012 года Bureau of Investigative Journalism (независимое объединение журналистов. - Прим. ред.) тщательно проанализировало доходы президента и выявило, что, по официальным данным, он и его жена на тот момент имели менее полумиллиона долларов в банке. В связи с этим расследованием, зарплата Путина составляла всего 140 тыс. долларов в год», - пишет Мозендз.

«Однако когда дело доходит до имущества, то в распоряжении Путина есть дворцы и яхты, и он получал многочисленные подарки, как часы за 200 тыс. долларов. Официальный представитель российского правительства отказался прокомментировать Bureau of Investigative Journalism, являются ли эти объекты собственностью президента, государства», - отмечает издание.

Политолог Станислав Белковский в интервью Bureau of Investigative Journalism оценил состояние Путина 2012 года примерно в 70 млрд долларов, сославшись на его вклады в «Газпром» и «Сургутнефтегаз», напоминает Newsweek. «в 2007 году Белковский считал, что состояние Путина составляет 40 млрд долларов. Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский указывал, что цифры Белковского преувеличены и их нельзя подтвердить», - передает автор статьи.