В НФ заявили, что правоохранители должны привлечь Медведчука к ответственности за госизмену

Более месяца назад нардеп от "Народного фронта" подал депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины по поводу печально известных заявлений Медведчука.

Правоохранительные органы должны привлечь к уголовной ответственности председателя ВОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, выступая с парламентской трибуны, сообщается на официальном сайте партии.

"5 февраля этого года мной было подано депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины по поводу печально известных заявлений Медведчука на форуме, где он призвал предоставить автономию Донбассу с созданием парламента и всяких других прихотей Кремля", – сообщил Андрей Тетерук.

"Такие действия согласно действующего Уголовного кодекса классифицируются по двум статьям: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "Государственная измена", – добавил он.

По словам народного депутата, с того времени, как он направил свое обращение, прошло уже 43 дня.

"Я искренне надеюсь, что правоохранительные органы используют это время для качественного сбора доказательной базы, которую они направят в суд и привлекут гражданина Медведчука к ответственности, а не ради того, чтобы "слить" это дело", – отметил представитель "Народного фронта".

"Важно, чтобы мы не забывали о каждой попытке посягнуть на территориальную целостность нашего государства. Потому что это не только дело Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины – согласно Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа", – подчеркнул парламентарий.

"Именно поэтому наша решительная позиция должна побудить правоохранительные органы качественно выполнить свою работу, провести расследование и привлечь гражданина Медведчука к ответственности по статьям "Государственная измена" и "Посягательство на суверенитет и территориальную целостность". Каждый человек, который будет посягать на наше государство, должен быть наказан - получить срок заключения и служить примером для любого, кто придет к нам с мечом. Кто придет к нам с мечом, тот от меча и погибнет", – подытожил Андрей Тетерук.