Трамп продолжил санкции против России из-за оккупации Крыма

Президент США продлил действие трех пакетов санкций, введенных в 2014 году администрацией Барака Обамы, а также пакета санкций, введенных в 2018 году в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции".

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год, до марта 2020 года, действие нескольких пакетов санкций, введенных против Российской Федерации администрацией Барака Обамы из-за оккупации Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

В частности, отмечается, что 6 марта 2014 года был издан исполнительный указ №13660, которым введено национальное чрезвычайное положение в США в ответ на большую угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов из-за действий и политики лиц, которые «подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению его имущества».

В связи с этим 16 марта 2014 года был издан исполнительный указ №13661, расширяющий диапазон применения объявленного чрезвычайного положения из-за действий РФ в отношении Украины. В этом исполнительном указе упоминается размещение Россией своих войск в Крыму.

Кроме того, 20 марта 2014 года был издан исполнительный указ №13662, которым еще больше расширена сфера применения ограничительных мер, предусмотренных в указах №13660 и №13661 в связи с действиями и политическими шагами правительства РФ, и в частности, включая аннексию Крыма и применение Россией силы в Украине, продолжение подрыва демократических процессов и институтов в Украине. Действия России привели к угрозе миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также к незаконному присвоению имущества Украинского государства.

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19 декабря были издан указ №13685, которым осуществлены дополнительные шаги в связи с российской оккупацией Крыма.

Вместе с тем 20 сентября 2018 года был издан указ №13849, чтобы предпринять дополнительные шаги для воплощения ряда ограничительных мер санкций против РФ, предусмотренных законом «Противодействие противникам Америки через санкции». В этом указе говорится о введении санкций против 33 юридических и физических лиц из оборонного сектора РФ.

«Действия и политика, указанные в этих исполнительных указах, продолжают создавать исключительную и чрезвычайную угрозу национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине объявленное 6 марта 2014 года национальное чрезвычайное положение и меры, одобренные в этот день, а также 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года с целью урегулирования вопросов, связанных с этим чрезвычайным положением, должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года. Поэтому, в соответствии с разделом 202 (d) Закона о чрезвычайных положениях (50 U.S.C. 1622 (d)), я продлеваю на один год национальное чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом №13660", - говорится в сообщении Трампа.

Также сказано, что это сообщение должно быть опубликовано в Федеральном реестре официальных документов США и передано Конгрессу.