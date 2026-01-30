По данным ВОЗ, загрязненные столовые приборы ответственны за 15–20% всех случаев пищевых отравлений в быту.

Со временем вилки, ложки и ножи могут покрыться налетом, потемнеть или даже поменять цвет из-за химических реакций.

Ранее мы уже писали, как убрать черные полосы с тарелок, но есть также один эффективный способ, как почистить ложки и вилки в домашних условиях: это займет у вас не больше 20 минут.

В каком растворе прокипятить ложки и вилки – два компонента, которые вернут блеск вашей посуде

Проблемы с мытьем посуды часто возникают, когда дело доходит до вилок: в узком пространстве между их зубьями постоянно что-то застревает. Но выскребать грязь и остатки еды из каждой вилки – та еще работа.

К счастью, существует простой и безопасный способ, как отмыть вилки между зубьями, а также ложки, ножи и прочие приборы: с помощью алюминиевой фольги, соды и горячей воды.

Для этого нужно взять жаропрочную емкость, застелить дно фольгой (блестящей стороной вверх) и положить на нее приборы так, чтобы каждая ложка и вилка по возможности касались фольги. Это важно, так как почистить ложки и вилки содой получается за счет реакции между алюминием и налетом на металле.

Затем следует посыпать все содой и залить это очень горячей водой (можно кипятком), чтобы вода полностью покрыла приборы, оставив получившуюся ванну на 15–30 минут.

Если вы не знаете, как почистить ложки от черноты или многослойного налета, то можно оставить их и дольше, при этом подливая горячую воду, когда остынет.

После замачивания достаньте приборы, промойте их теплой водой и насухо протрите мягкой тканью, чтобы не появились новые пятна.

Сода и фольга – это лучшее средство, чем почистить ложки из нержавейки в домашних условиях. Но порой даже после такой ванны остаются загрязнения между зубцами вилок и в других труднодоступных местах. В таком случае поможет старая зубная щетка – после горячей воды, грязь размокнет и ее будет легко удалить.

Чтобы приборы оставались чистыми, важно тщательно вытирать их насухо после каждого мытья, так как влага способствует появлению налета и потемнений. Если регулярно мыть приборы в теплой воде с мягким моющим средством, то и глубокая чистка потребуется намного реже.

