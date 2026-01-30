Герцогиня Софи послала сигнал Виктории Бекхэм в разгар семейной драмы

Ее выход восприняли как жест поддержки.

Герцогиня Эдинбургская Софи оказалась в центре внимания после публичного появления в костюме бренда Victoria Beckham, что многие восприняли как изящный жест поддержки дизайнера на фоне громкого конфликта в семье Бекхэмов.

Как пишет Express, Софи появилась на публике в эффектном зеленом костюме с четким кроем, продемонстрировав фирменный "королевский" минимализм. В языке королевской моды такой жест часто читается как форма тихой солидарности.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда герцогиня выбирает дизайны Виктории Бекхэм - ранее в этом месяце она уже выходила в костюме бренда во время визита в учебный центр воздушной скорой помощи Thames Valley.

Напомним, в начале месяца 26-летний Бруклин Бекхэм опубликовал эмоциональные заявления в соцсетях, в которых обвинил родителей в чрезмерном контроле и заявил, что не стремится к примирению со своей семьей.

По словам старшего сына звездной пары, напряжение в отношениях обострилось после его брака с Николой Пельтц, а публичный имидж семьи, по его мнению, часто ставился выше личных отношений.

Виктория и Дэвид Бекхэмы публично не комментировали заявления сына, однако демонстрировали единство. Виктория появилась на праздновании 50-летия Эммы Бантон вместе с другими участницами Spice Girls, после чего отправилась в Париж с мужем и детьми, где получила звание кавалера Ордена искусств и литературы.

