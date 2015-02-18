Forbes: Европа и США, наконец, объявили, что российские солдаты воюют в Украине

В статье Пола Родерика Грегори под названием «Европа и США, наконец, объявили, что российские солдаты воюют в Украине», опубликованной на сайте Forbes, пишется о том, как в последние дни изменилась риторика Запада о том, что касается войны в Украине.

В Минске 12 февраля президент Украины Петр Порошенко показывал паспорта российских солдат, пойманных или убитых в Украине. Пропагандисты Владимира Путина сразу же высмеяли такую «политическую комедию», но Порошенко показал, что Россия ведет необъявленную войну, используя регулярные войска и российскую военную технику, чтобы уничтожить более слабую армию, утверждая при этом, что ее военных нет в Украине. Чтобы запутать всех еще больше, Путин заявил, что все русские, которые воюют в Украине, это идеалисты-добровольцы, которым никто не платит, и на которых Кремль практически никак не может повлиять. Путин даже настаивает на том, что «Россия не является стороной конфликта», она – простой наблюдатель.

Путин использует прием «большой лжи», и большая часть мира верит в нее.

Западные средства массовой информации и дипломаты охотно повторяли слова Кремля. Они регулярно говорят о «повстанцах, поддерживаемых Россией мятежниках, сепаратистах и о гражданской войне в Украине», но не о российских танках и ракетных пусковых установках, которыми управляют регулярные российские войска, и не о российских генералах, которые дают указания на поле боя, или о российской военной разведке, которая штурмовала донецкий аэропорт. Редакции в разных западных странах осторожны: у нас нет стопроцентных доказательств, поэтому давайте перестрахуемся и будем повторять за Путиным.

На «большой лжи» Путина – о том, что нет никаких войск и оборудования, и Россия никак не влияет на сепаратистов – построен его рассказ о необъявленной войне в Украине. Невольно, западная пресса, дипломаты и эксперты подыгрывали ему из-за своей нерешительности, которая мешала им называть вещи своими именами.

До прошлой недели Запад не оспаривал «большую ложь» Путина. Даже самые громкие критики, такие как представитель США в ООН Саманта Пауэр, обвиняли Россию в обеспечении и обучении сепаратистов, но избегали утверждений о регулярных войсках.

Терпение европейцев и американцев, наконец, лопнуло. Ситуация изменилась, когда пресс-секретарь Государственного департамента Дженнифер Псаки, выступая 13 февраля, сказала следующее:

«Российские военные развернули большое количество артиллерии и реактивных систем залпового огня вокруг Дебальцево, где они обстреливают позиции украинской армии... Мы уверены, что это техника российских военных, а не сепаратистов. Российские войска также развернули системы ПВО вблизи Дебальцево. Мы также уверены, что это системы российских военных, а не сепаратистов».

Европейский союз вчера последовал примеру США и также сообщил о присутствии российских войск в восточной Украине в своих официальных документах. В Официальном журнале Европейского союза также говорилось о том, что один чиновник из Министерства обороны РФ и два генерала были добавлены в официальный черный список за участие «в развертывании российских войск в Украине», а также за то, что они «принимали участие в формировании и реализации военной кампании российских войск в Украине». Документ был подписан на самом высоком уровне Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая неукоснительно избегала каких-либо упоминаний о том, что российские вооруженные силы действуют в Украине.

Такие резкие изменения риторики на Западе в последние несколько дней происходят в связи с тем, что российские войска и сепаратисты продолжают обстреливать и окружать главный железнодорожный узел, нарушая последнее мирное соглашение, подписанное 12 февраля. В «Минском договоре II» все также используется осторожный дипломатический язык, например, «свидетельство того, что Россия постоянно оказывает сепаратистам все большую поддержку, что говорит об ответственности России», и призывает к тому, чтобы «иностранные вооруженные группы» покинули территорию Украины.

Европейские дипломаты неофициально назвали новую риторику «четким и понятным сигналом против российской пропаганды и всей лжи о том, что Россия не участвует в военном конфликте».

Пропагандистская машина Путина попала в большую яму посреди дороги. Ее ответ будет гневным, резким и сокрушительным, и это коснется не только блоггеров и комментаторов, но и Госдепартамента США и Европейской комиссии.

Командующий войсками США в Европе объяснил, почему Запад «продолжал спорить о природе восстания». Он высказал мнение о том, что некоторые хотят «двусмысленно говорить о том, что происходит, чтобы дать тем, кто не хочет верить, повод не верить».

То, что европейцы и американцы отказались от фальшивого нарратива Кремля о гражданской войне в Украине, где сражаются сепаратисты и российские «добровольцы», лишает их «возможности не верить». Это также означает, что они назвали лидера другой страны, Владимира Путина, лжецом.

Первым шагом в решении любой проблемы всегда является четкое определение ее сути. Европа и США неохотно пошли на этот шаг. Далее следует действовать.