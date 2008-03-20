Верховная Рада запустила процесс отмены неприкосновенности

Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд законопропроект о внесении изменений в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 226 народных депутатов из 449, зарегистрированных в зале.

Поддержали принятие соответствующего решения фракции БЮТ – 156 депутатов и НУ-НС – 70 депутатов.

В КС был направлен законопроект, разработанный лидерами фракций БЮТ и НУ-НС Иваном КИРИЛЕНКО и Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Перед голосованием председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что это голосование не будет означать принятия законопроекта. «Речь идет о направлении законопроекта в Конституционный Суд для предоставления им заключения относительно соответствия законопроекта статьям 157 и 158 Конституции Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время парламент отказался направить в КС альтернативный законопроект по этому вопросу, разработанный представителями оппозиции. За принятие соответствующего решения проголосовали 224 народных депутата из 446 зарегистрированных в сессионном зале.