Указ Порошенко о мобилизации дополнят пояснительными документами - депутат
23:41, 01 февраля 2015Политика
5240 0
Указ президента Украины о мобилизации кроме призыва военнообязанных предусматривает также оптимизацию работы военкоматов и привлечение СБУ и прокуратуры к проверке их работы для преодоления коррупции.
REUTERS
Об этом заявила народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба БПП.
Депутат отметила, что в настоящее время четкого, пошагового механизма, который бы полностью регулировал исключительно все вопросы мобилизации, нет.
Читайте такжеПовестки получили 78 тысяч украинцев - 46 тысяч уже направляются в войска
Также, по ее словам, уже работает группа специалистов и уже в ближайшее время будут разработаны дополнительные пояснительные документы к указу президента, которые дадут исчерпывающий перечень и юридически оформят возможные ограничения во время этой волны мобилизации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter