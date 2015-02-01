Указ Порошенко о мобилизации дополнят пояснительными документами - депутат

Об этом заявила народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба БПП.

Депутат отметила, что в настоящее время четкого, пошагового механизма, который бы полностью регулировал исключительно все вопросы мобилизации, нет.

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Также, по ее словам, уже работает группа специалистов и уже в ближайшее время будут разработаны дополнительные пояснительные документы к указу президента, которые дадут исчерпывающий перечень и юридически оформят возможные ограничения во время этой волны мобилизации.