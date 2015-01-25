Совет ЕС 26 января рассмотрит вопрос безопасности Украины и давления на Россию
13:32, 25 января 2015Политика
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26 января должно состояться заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет рассмотрен вопрос безопасности Украины.
Порошенко анонсировал заседание Совета министров иностранных дел ЕС / Фото УНИАН
В понедельник, 26 января, должно состояться заседание Совета министров иностранных дел стран - членов Евросоюза, на котором будет рассмотрен вопрос безопасности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.
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”В понедельник, завтра, должно пройти заседание министров иностранных дел ЕС, где будут скоординированы дальнейшие действия по обеспечению безопасности Украины и увеличения давления на РФ”, - сказал президент.
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