Главы двух поместных церквей призвали прекратить религиозные распри в Украине

Каким именно образом, по мнению двух глав церквей, должен быть улажен "украинский церковный конфликт", в документе не уточняется.

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва обратились с призывом ко "всем, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все возможное для избежания конфликта в этом вопросе".

Читайте такжеТомос на автокефалию украинской церкви предоставят в ближайшие месяцы - Климкин

Текст обращения, которое было подписано 21 сентября, опубликовало греческое агентство церковных новостей romfea.gr.

Каким именно образом, по мнению двух глав церквей, должен быть улажен "украинский церковный конфликт", в документе не уточняется.

"Мы, главы двух поместных церквей, которые встретились на польской земле, сознавая ответственность за жизнь святого православия в современном мире, его мир, единство и соблюдение догматического и канонического порядка, перед лицом испытаний, которые переживает сегодня православие в Украине, в духе братской любви призываем всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с получением автокефалии Украинской церковью, сделать все возможное для разрешения конфликта в этом вопросе и установления церковного мира на украинской земле", - говорится в обращении глав поместных церквей.

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II известен своей приверженностью к России и Русской православной церкви, является носителем ряда российских государственных и церковных наград, пишет "Радио Свобода".

Польская автокефальная православная церковь, по информации от представителей ее духовенства, в отношении украинской ситуации придерживается скорее нейтральной позиции: идею автокефалии для УПЦ там не исключают, но говорят, что с точки зрения ПАПЦ пока еще нет оснований говорить об официальном предоставлении статуса автокефалии православной церкви в Украине, отмечает издание.