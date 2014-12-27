Порошенко встретил освобожденных из плена военных (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоялась на Васильковском военном аэродроме сегодня ночью.

Глава государства приветствовал освобожденных воинов на украинской земле и выразил свое уважение и преклонение перед их подвигом.

«У меня, как у президента, как у простого гражданина, сердце переполняется радостью за то, что вы, как я и обещал, Новый год сможете встретить с семьями и боевыми побратимами», - сказал глава государства.

«Вас ждали родные, вас ждали близкие, вас ждали боевые товарищи. Наконец этот день настал. К сожалению, пока не все вернулись. Завтра прибывают еще четверо наших собратьев. Но мы будем искать, и находить каждого, и никого не оставим. Государство будет сражаться за каждого своего верного сына», - заявил президент.

Президент зустрів звільнених з полону українських військових http://t.co/CK06GqLAjQpic.twitter.com/iRaktZKCkd — APU (@APUkraine) December 27, 2014

«Сегодня нашу радость разделяют тысячи и тысячи украинцев, и искренне радуются, что, наконец, после долгих дней, недель и месяцев, вы вернулись домой, не сломавшись и не изменив, крепко поддерживая боевой дух, продемонстрировав лучшие качества украинского воина», - сказал Порошенко.

Читайте такжеСБУ обнародовала список освобожденных из плена боевиков украинцевВоеннослужащие из разных подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, батальона "Миротворец", батальона «Донбасс», других добровольческих батальонов и несколько волонтеров, которые помогали военным, находились в плену от нескольких недель до нескольких месяцев. Переговоры об освобождении наших военных велись в течение длительного времени.

С аэродрома всех военных доставили в теплые помещения. Уже сегодня все освобожденные смогут встретиться со своими родными и друзьями.