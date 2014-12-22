Яценюк разрешил Кабмину принимать решение с нарушением регламента

Про це йдеться в ухваленій урядом постанові №704 від 19 грудня 2014 року, пише Українська правда.

Документом пропонується внести зміни до Регламенту Кабінету міністрів.

Зокрема Регламент передбачається доповнити пунктом №552 "Розгляд на засіданні Кабінету Міністрів проектів актів Кабінету Міністрів з невідкладних питань".

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"У невідкладних випадках прем'єр-міністр або міністр за погодженням з головою уряду може внести на розгляд Кабінету Міністрів проект акта без дотримання вимог Регламенту щодо узгодження і консультацій", - йдеться у відповідному параграфі.

Таким чином, при прийнятті документа не буде проводитися його правова експертиза Мін'юсту та розгляд на засіданні урядового комітету.

Виходячи з доповнення, такий документ ставиться на голосування і в разі його прийняття опрацьовується Секретаріатом Кабінету Міністрів без зміни його суті.