Завтра дисциплинарная комиссия прокуроров рассмотрит представление Луценко на увольнение Холодницкого

26 июля КДКП определится: увольнять Холодницкого, вынести ему выговор или отказать в удовлетворении жалобы генпрокурора.

Завтра квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрит представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом говорится в проекте повестки дня завтрашнего заседания КДКП, который размещен на сайте комиссии.

В проекте повестки дня заседания только один вопрос - "Рассмотрение заключения о наличии дисциплинарного проступка прокурора Генеральной прокуратуры Украины по дисциплинарным жалобам генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника".

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Вместе с тем, общественные организации "Центр противодействия коррупции" и "Автомайдан" требуют от КДКП провести открытое заседание комиссии по этому вопросу.

Они обратились с открытыми письмами к руководству квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с призывом допустить представителей СМИ и общественности на заседание комиссии 26 июля.

В своем обращении активисты обращают внимание, что решение комиссии проводить заседания в закрытом режиме нарушает Конституцию Украины и ряд других законов.

"Так, согласно Закону Украины «О прокуратуре», заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров проводятся открыто и гласно, кроме случаев, установленных законом. Решение о закрытии заседания принимается в каждом конкретном случае и касается разглашения тайны, охраняемой законом. В случае с заседанием по делу Назара Холодницкого - вся информация, которая будет рассматриваться на заседании, есть в публичном поле", - отмечают активисты.

“Закрытие заседания от представителей СМИ и общественности будет означать грубое нарушение законодательства. Мы понимаем, что если это будет сделано, то исключительно, чтобы принять нужное всем политическое решение о сохранении Холодницкого в должности", - заявил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Луценко и Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство в отношении него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

4 апреля на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем в кабинете Холодницкого, а именно - данные, добытые с помощью прослушивающего устройства.