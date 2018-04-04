НАБУ рассекретило записи прослушки Холодницкого (видео)

"Жучок" в кабинете Холодницкого стоял примерно около месяца.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

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В НАБУ сообщили, что главу САП прослушивали около месяца - на протяжении февраля-начала марта. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой. Речь, в частности, о таких резонансных делах, как предложение взятки и.о. министра здравоохранения, нанесение убытков бюджету Одессы на 185 млн грн, незаконное обогащение членов САП, организация народным депутатом преступной схемы по завладению бюджетными средствами, нарушения при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, в дисциплинарной жалобе на Холодницкого ему инкриминируют злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ, подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти.